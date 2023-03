Milan Salernitana, Leao «abulico»: i voti dei quotidiani. Spento e senza sorrisi, il portoghese prosegue il tabù gol

Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi per Rafael Leao dopo il pari di Milan Salernitana:

La Gazzetta dello Sport: 4,5 – «Calano le borse e Rafa è sostituito per eccesso di ribasso: partitaccia. Sembra triste: zero sorrisi, zero giocate»

Corriere dello Sport: 5 – «Il gol oramai è diventato un tabù, manca da metà gennaio»

Tuttosport: 5 – «Non per essere ingenerosi, ma non ne azzecca proprio una in tutta la partita. Abulico»