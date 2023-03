Milan Salernitana, Pioli sceglie Giroud: i numeri del francese

Pioli ha scelto per l’attacco del Milan Olivier Giroud: niente riposo per il francese, che torna titolare anche contro la Salernitana. A supportare la scelta del tecnico ci sono i numeri.

Giroud ha giocato 1522 minuti, segnando 7 gol in questa Serie A. Gli altri due giocatori non reggono il confronto: Origi ha disputato 646 minuti, con 2 reti siglate; Rebic 591 minuti con 3 reti. In Champions, il francese è a quota 4, gli altri due zero. Una scelta scontata per Pioli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.