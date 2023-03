Milan Salernitana, effetto San Siro: il dato delle due squadre. I precedenti sia dei rossoneri sia dei granata al Meazza

Come riporta acmilan.com, il Milan conta tre successi casalinghi in altrettanti precedenti in casa contro la Salernitana in Serie A, arrivati con un punteggio complessivo di 7-2. In questa Serie A, in casa, i rossoneri hanno vinto 9 partite su 12 (1N, 2P).

I granata, ora allenati da Paulo Sousa, dal loro ritorno in Serie A hanno sofferto molto a San Siro: dall’inizio dello scorso campionato, infatti, la Salernitana ha perso tutte le tre gare disputate a Milano contro Milan e Inter, con un punteggio complessivo di 9-0; in nessuno stadio i granata hanno subito più gol in trasferta nel periodo (nove anche al Gewiss Stadium di Bergamo).