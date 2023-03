Milan Salernitana, ballottaggio a destra: ecco tra chi. Per Pioli il campo delle scelte è ristretto, visto l’infortunio di Messias

In vista della sfida di lunedì sera tra il Milan e la Salernitana, c’è un ballottaggio a destra, con l’esclusione di Messias per via di un problema avuto in Champions League.

Come riferisce stamattina Tuttosport, in ballottaggio per una maglia da titolare ci sono Alexis Saelemaekers e Davide Calabria.