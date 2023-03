Milan Salernitana, dubbio in attacco: le tre ipotesi per Pioli. Incertezza su chi sarà il centroavanti titolare di domani sera

Dubbi in attacco per Stefano Pioli. Il tecnico rossonero vuole far riposare Giroud, che però è diventato imprescindibile in questo Milan.

Contro la Salernitana, dunque, potrebbe tornare Origi; tuttavia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, scalpita Ibrahimovic per la prima da titolare al rientro.