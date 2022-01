Milan, Saelemaekers suona la carica: il messaggio – FOTO

L’esterno belga suona la carica in casa Milan, in vista dell’inizio del 2022 e della ripresa del campionato

Alexis Saelemaekers ha dimostrato, in questa prima parte di stagione, di essere una pedina importante per il Milan di Pioli. Il suo apporto e le sue sgroppate sulla fascia possono rappresentare un pericolo per gli avversari e portare punti in casa rossonera. Da parte sua, il belga ha dimostrato di essere pronto per la ripartenza. Questo il suo messaggio sui social:

«2022, si riparte!».