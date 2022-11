Milan, Saelemaekers si scalda: «Sono pronto per il Mondiale»

L’esterno del Milan Alexis Saelemaekers parla così della sua convocazione al Mondiale con il Belgio. Le sue parole

L’esterno del Milan Alexis Saelemaekers parla così della sua convocazione al Mondiale con il Belgio. Le sue parole ai canali ufficiali della nazionale belga.

«Quando mi sono infortunato sapevo che era qualcosa di serio, ma sono rimasto comunque calmo. Non mi sono agitato. Fin da subito ho sentito una certa serenità crescere dentro di me e ho iniziato un processo mentale nella mia testa per essere operativo al 100% il prima possibile. Non mi sono messo nessuna pressione addosso, sapevo che con il tempo sarei tguarito e oggi sono pronto, e sono pronto anche per i Mondiali.»