Milan, Sacchi duro contro Rangnick ed Elliott: ecco le sue parole

L’ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi ha voluto esprimere la sua posizione in merito al probabile arrivo di Rangnick e l’operato di Elliott

Ecco le parole di Sacchi in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera sulla questione Rangnick-Milan ed Elliott.

«Rangnick? Ha qualità e personalità, ma in Italia per emergere bisogna conoscere il calcio e la sua gente. Il club deve mettere il gioco al centro del progetto. Una società viene prima della squadra e la squadra prima del singolo. Non so se al Milan lo hanno capito, visto ciò che è successo con Gazidis e Boban, e perfino con Maldini»