Milan Rukh Lviv Primavera 0-0 LIVE: cronaca, sintesi, tabellino e risultato del match valido per gli ottavi di finale di Youth League

Il Milan Primavera scende in campo per gli ottavi di finale di UEFA Youth League. L’avversario dei rossoneri sono gli ucraini del Rukh Lviv, che hanno eliminato ai play-off l’Inter. Si gioca in gara secca al PUMA House of Football su 90 minuti ed, eventualmente, calci di rigore. Chi vince passa il turno ed affronterà una tra Atletico Madrid e Genk ai quarti di finale.

Milan Rukh Lviv Primavera 0-0 LIVE: cronaca del match

1‘ – Comincia il match al PUMA House of Football.

4‘ – Calcio di punizione di Traorè che trova la testa di Zeroli, palla che termina alta.

11‘ – Ancora Milan pericoloso con Stalmach che riceve un pallone dal limite e dell’area e prova un tiro a giro, Hereta blocca.

13‘ – Ancora Stalmach questa volta con un inserimento a tagliare la difesa ucraina. Il polacco riceve un invenzione di Chaka Traorè e prova a beffare Hereta in spaccata, attento il portiere ucraino.

18‘ – Ancora grande occasione per il Milan con Foglio che recupera palla a metà campo e va da solo verso la porta di Hereta, poi tenta il tiro dal limite dell’area che sfiora il palo alla sinistra della porta ucraina.

21‘ – Proteste rossonere per un contatto in area del Rukh Lviv che ha coinvolto Chaka Traorè. L’ivoriano va a terra con un po’ troppa facilità e l’arbitro, giustamente, non concede rigore.

35‘ – Brivido per il Milan. Prima Kitela da punizione cerca il tiro, Nava respinge e la palla finisce sui piedi di Sapuha che calcia e trova la deviazione di Rusiak che mette in rete. Esultano gli ucraini, ma l’arbitro segnala fuorigioco.

38‘ – El Hilali riceve un bel cambio campo di Traorè, poi si accentra e calcia a giro, palla alta.

Migliore in campo Milan

Al termine del match

Milan Rukh Lviv Primavera 0-0: risultato e tabellino

MARCATORI:

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Simic, Bozzolan; Foglio, Stalmach, Zeroli; Traoré, Longhi, El Hilali. A disp.: Bartoccioni, Nsiala, Alesi, Cuenca, Malaspina, Mangiameli, Bartesaghi. All.: Abate.

RUKH LVIV (4-2-3-1): Hereta; Kitela, Sliubyk, Kholod, Roman; Sapuha, Pidhurskyi; Dobrianskyi, Rusiak, Stoliarchuk; Panchenko. A disp.: Vanivskyi, Tovarnytskyi, Boiko, Botskiv, Kvas, Kasarda, Mykhalchuk. All.: Vitaliy Ponomarov.

ARBITRO: Christian-Petru Ciochirca

ASSISTENTI: Maximilian Weiss – Michael Obritzberger

QUARTO UOMO: Matteo Marcenaro

AMMONITI: 8′ Roman, 28′ Bakoune, 38′ Rusiak