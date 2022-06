Milan-Romagnoli, e se alla fine arrivasse il rinnovo? Alessio spera ancora

A cinque giorni dalla scadenza del suo contratto, Romagnoli non ha ancora una squadra: e se alla fine spuntasse il rinnovo con il Milan?

Alessio Romagnoli e un destino ancora tutto da scrivere. Il capitano del Milan, in scadenza di contratto coi rossoneri tra cinque giorni (30 giugno), non ha ancora trovato l’accordo con nessuna squadra tra quelle interessate, in particolare la Lazio.

Non è dunque da escludere che alla fine il classe ’95 decida di rinnovare il contratto col Diavolo: sfumato Botman e con l’offerta di Maldini e Massara ancora sul tavolo (quadriennale da 2.8 milioni di euro a stagione) nulla può essere escluso.