Milan Roma e quelle incredibili storie di mercato! Retroscena estivo su Svilar: Tare ci ha provato ma... La ricostruzione

Milan Roma racchiude anche numerose storie di mercato: in estate i rossoneri avevano pensato a Svilare come possibile erede di Maignan

Il posticipo di stasera (ore 20.45) tra Milan e Roma è un «big match da cerchiare in rosso» in Serie A, uno scontro diretto tra due squadre che viaggiano spedite: i giallorossi sono secondi con 21 punti, mentre la squadra di Allegri è a -3.

Questa sera, però, alcuni protagonisti avrebbero potuto indossare maglie invertite, a causa di operazioni di mercato Milan mancate. Lo scambio Dovbyk-Giménez, idea recente, non è stata l’unica operazione possibile tra i due club.

Milan Roma, quando i rossoneri hanno chiesto Svilar

Il retroscena più interessante riguarda il ruolo del portiere. Mile Svilar, l’attuale numero uno giallorosso, «sarebbe potuto essere il portiere del Milan» in caso di addio di Mike Maignan.

Svilar era il profilo che «piaceva di più alla società rossonera» e, quando il Chelsea si era fatto avanti con «un’offerta concreta» per il francese, il Milan si era immediatamente mosso, bussando alla porta della Roma.

La risposta del club capitolino è stata netta: «Incedibile». Come riporta Calciomercato.com, i giallorossi non avevano «nessuna intenzione di perdere il portiere titolare». Svilar, dal canto suo, aveva dato priorità alla Roma, firmando il rinnovo fino al 2030 con un «ingaggio [che] è salito a 3,5 più bonus».

Gli altri portieri nella lista del Milan per il post-Maignan erano, e restano, profili giovani e seguiti con attenzione come Restes del Tolosa e Carnesecchi dell’Atalanta, oltre a Caprile.