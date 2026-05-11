Ma cosa succederebbe se Milan e Roma concludessero a pari punti? I rossoneri godono di un vantaggio: ecco quale

Dopo la 36ª giornata di Serie A, il Milan di Allegri e la Roma di Gasperini si ritrovano a pari punti in classifica con il destino ancora tutto da scrivere

La corsa verso la Champions League si infuoca in questo finale di stagione. Il Milan di Massimiliano Allegri ha subito una brusca frenata, perdendo per 3-2 a San Siro contro l’Atalanta, mentre la Roma di Gian Piero Gasperini ha risposto presente vincendo a Parma con il medesimo risultato, grazie a una rete decisiva di Malen su rigore allo scadere. Questo incrocio di risultati porta le due compagini a condividere il quarto posto, tallonate dal Como e precedute da Napoli e Juventus.

Come spiegato da Calciomercato.com: il regolamento della Serie A prevede che, qualora due o più squadre chiudano in zona Champions League con gli stessi punti, la qualificazione venga decisa in primis dal criterio degli scontri diretti. Dunque non dalla differenza reti, né da uno spareggio come avviene invece per l’assegnazione dello Scudetto in caso di arrivo a pari punti o per la lotta retrocessione.

Scontri diretti e scenari per le ultime due giornate

Per quanto riguarda Milan e Roma, gli scontri diretti sono favorevoli ai rossoneri. La squadra di Allegri si è imposta per 1-0 a San Siro nella sfida d’andata, mentre quella di ritorno all’Olimpico è finita 1-1. Di conseguenza, in caso di arrivo alla pari di Milan e Roma al quarto posto, i rossoneri andrebbero in Champions League mentre i giallorossi andrebbero in Europa League.

Il Milan dunque ha ancora il destino nelle proprie mani: con sei punti nelle ultime due giornate (contro Genoa e Cagliari), i rossoneri saranno certi di andare in Champions League. In generale, i rossoneri dovranno ottenere lo stesso numero o un numero superiore di punti rispetto alla Roma, che al contrario è costretta a fare meglio dei rivali per entrare nella massima competizione UEFA. Il vantaggio acquisito negli scontri diretti rappresenta un tesoretto fondamentale per il Diavolo, che potrà gestire il finale di stagione con un piccolo ma decisivo margine di sicurezza sui capitolini.