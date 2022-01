Milan Roma, l’indiscrezione su Brahim Diaz

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Pioli si aspetta molto dal trequartista spagnolo e, a Milanello, gli occhi sono puntati su di lui

Mancano 2 giorni al big match di Serie A tra Milan e Roma. Una gara importante per i rossoneri che vogliono continuare il loro cammino in campionato con una vittoria, per accorciare la classifica e rimanere in alto, coltivando il sogno scudetto.

Per fare questo, però, Stefano Pioli ha bisogno di risposte dagli uomini a disposizione, soprattutto da chi ha attraversato un momento di non particolare brillantezza, come Brahim Diaz. Secondo quanto riporta Tuttosport, il trequartista spagnolo si sta allenando bene e sembra aver ritrovato il top della forma.