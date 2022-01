Milan Roma, le ultime dai giallorossi: Mou esulta per i rientri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan, nel match preview pubblicato sul sito ufficiale, ha condiviso le ultime notizie provenienti dalla Roma, in vista della partita di stasera:

«QUI ROMA

In casa Roma è rientrato l’allarme legato a Rui Patricio: il portiere portoghese è alle prese con dei problemi alla schiena ma, come confermato da Mourinho, sarà regolarmente in campo stasera a San Siro. Torna a disposizione capitan Lorenzo Pellegrini, assente da Roma-Torino del 28 novembre. Un recupero importante per uno dei fulcri del gioco dei giallorossi. Ci sarà anche Tammy Abraham, che era uscito malconcio dall’ultimo impegno del 2021 contro la Sampdoria. Proprio come i rossoneri, anche la Roma dovrà scontare alcune assenze dovute al Covid-19.

“Siamo preparati – ha dichiarato il portoghese in conferenza stampa – Dopo 15 giorni senza calcio è meglio tornare con una partita di questa dimensione, non dovremo trovare motivazioni. Penso che la concentrazione si trovi facilmente”.»