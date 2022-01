Milan Roma, le ultime da Milanello: quante assenze!

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel match preview pubblicato dal Milan, le ultime da Milanello in vista del big match di questa sera contro la Roma:

«Il 2022 inizia con un big match a San Siro: arriva la Roma di Mourinho, formazione in lotta per le posizioni più alte della classifica di Serie A. I giallorossi a fine 2021 attraversavano un ottimo momento di forma e avranno le necessarie motivazioni per iniziare l’anno nuovo con il piede giusto. Vale la stessa cosa per i rossoneri, che vogliono dar seguito al successo di Empoli del 22 dicembre scorso.

QUI MILANELLO

Tanti cambiamenti rispetto alla rosa a disposizione nell’ultima sfida del 2021. Per Milan-Roma, Mister Pioli deve rinunciare a Ballo-Touré, Bennacer e Kessie impegnati in Coppa d’Africa, oltre a cinque giocatori risultati positivi al tampone. Al netto di assenze e recuperi, però, l’allenatore ha suonato la carica affinché questa partita sia l’inizio di un girone di ritorno di grande spessore.

“Troveremo una Roma diversa rispetto all’andata – così Pioli alla vigilia – Mourinho ha fatto un grande lavoro sulla compattezza, sull’intensità e sull’empatia con l’ambiente, è una squadra forte che giustamente deve ambire ai primi quattro posti. Dobbiamo essere bravi a coprire bene il campo e avere giocatori pronti ad attaccare la profondità.».