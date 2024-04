Milan Roma, Impallomeni: «Loro hanno qualcosa in più»

A TMW Radio, durante Maracanà, Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha detto la sua su Milan Roma

LE PAROLE – «Spero sia una bella partita e uno spot per il calcio italiano in Europa. Sono due squadre in salute. Il Milan è in grande salute, dietro può essere colpito quando perde palla, davanti però è davvero forte. Vedremo la lotta sulla fascia sinistra come si svilupperà. Dall’altra parte sarà determinante il lavoro di El Shaarawy. Credo però che in generale il Milan ha qualcosa in più».