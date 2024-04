Milan Roma, Gandini convinto: «Pioli più sereno di De Rossi per un motivo molto preciso»

Milan-Roma, Umberto Gandini, ex di entrambe le squadre, ha parlato dei tecnici, Stefano Pioli e Daniele De Rossi

Intervistato da Sky, Umberto Gandini, ex di entrambe le squadre, ha parlato della sfida di questa sera nei quarti di finale di Europa League. Milan-Roma si avvicina:

PAROLE – «Futuro? Sia per De Rossi sia per Pioli è incerto e ancora tutto da scrivere. Infatti anche De Rossi ha un contratto in scadenza, bisogna capire cosa decideranno le società. Entrambi hanno consapevolezza del momento, Pioli però è più sereno perchè sta vivendo il miglior momento del Milan in questa stagione».