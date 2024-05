MN24 – Milan Roma, rossoneri in partenza per l’Australia! Sorpresa nel gruppo rossonero – VIDEO

Milan-Roma, i rossoneri guidati da Daniele Bonera sono in partenza per l’Australia da Malpensa Prime: presente anche Giroud

DAL NOSTRO INVIATO A MALPENSA, DANIELE GRASSINI – Terminato il campionato con il pareggio per 3-3 contro la Salernitana e salutato Stefano Pioli, il Milan, allenato per l’occasione da Daniele Bonera, sta partendo in questi minuti per l’Australia dove venerdì 31 maggio, a Perth, affronterà la Roma di De Rossi in amichevole.

#Milan in partenza per l’Australia dove giocherà l’amichevole contro la Roma. Tra i convocati anche #Giroud pic.twitter.com/FWaatpWge7 — Milan News 24 (@Milannews24_com) May 27, 2024

Tra i rossoneri presente regolarmente anche Olivier Giroud.