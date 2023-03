Milan, rinnovo Leao: c’è ottimismo, ma i rossoneri hanno deciso! Maldini e Massara vogliono accelerare e sciogliere i nodi del futuro

È il caso della stagione quello che vede coinvolti Milan e Rafael Leao. La distanza tra domanda e offerta rimane: i rossoneri offrono 6,5 mln + bonus, mentre l’entourage del portoghese alza a 7,5 mln di base, non dimenticando il nodo Sporting.

Il futuro è incerto, anche se da casa Milan filtra cauto ottimismo. La certezza in rossonero è che non voglio perdere un altro giocatore a zero, quindi la prossima sessione di mercato sarà fondamentale per entrambe le parti. Lo scrive Tuttosport.