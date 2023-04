Milan, rinnovo Leao: pronta la nuova proposta di Maldini e Massara. Cambiano i piani a Casa Milan e si ritoccano le cifre

Il pensiero del Milan è ancora quello del rinnovo di Rafael Leao. Il portoghese è tornato a incantare i rossoneri con una doppietta a Napoli. Per questo motivo, e non solo, si spinge verso un accordo per rinnovo, modificando la proposta.

Secondo Tuttosport, la nuova idea di Maldini e Massara è quella di proporre un rinnovo più breve, tra i due e i tre anni, ma a cifre più alte: l’ingaggio salirebbe così a 7,5 milioni all’anno. Ora la palla passa a Leao e al suo staff.