Milan, rinnovo Leao: fissato il nuovo vertice e svelati i due scenari. I rossoneri studiano la strategia per il giocatore portoghese

Si decide tutti in quindici giorni. Milan e Leao risolveranno le loro divergenze in tema rinnovo prima della fine dei quarti di Champions League, con due strade possibili: o si trova intesa per il rinnovo oppure è addio. La terza ipotesi è collegata alla prima: non è escluso comunque un addio se rinnovasse.

L’ottimismo per il rinnovo c’è, ma per le cifre la musica è sempre la stessa: Leao chiede 7 milioni, i rossoneri abbassano leggermente la cifra, ma aggiungendo bonus personali e a livello di squadra. Rimane anche la questione multa: il portoghese vuole che siano i rossoneri a pagarla, ma non c’è alcun intreccio tra i due club e i rossoneri non hanno intenzione di pagare questo “premio”.

Intanto, nel caso di addio, i rossoneri sono pronti a valutare tutte le opzioni. Ad adesso, offerte per il numero sette rossonero non sono arrivate, solo proposte ai grandi club che sono interessati a lui. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.