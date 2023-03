Milan, rinnovo Leao: nuovo contatto tra le parti entro fine marzo. Se di natura telefonica o personale, ma si lavora per trovare un accordo

Se il rendimento di Leao non è frutto di una scarsa condizione fisica, la mancata firma del rinnovo incide sulle prestazioni del portoghese con il Milan, sebbene Pioli abbia smentito questo scenario.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, un nuovo contatto è previsto a breve: se non la prossima settimana, avverrà l’ultima di marzo. Due mesi rimangono al club rossonero per decidere: fiduciosi di trovare un’intesa, la società di via Aldo Rossi è consapevole che in caso contrario è pronta a muoversi sul mercato, per trovare il miglior offerente per l’attaccante portoghese. Una cifra che sarebbe poi investita a breve.