Milan, rinnovo Leao: novità importante sui tempi! I dettagli. Definiti i dettagli, il Milan vuole chiudere la questione in fretta

La vicenda Milan-Rafael Leao per il rinnovo potrebbe finire e con un lieto fine. Il portale Relevo conferma alcune indiscrezioni di questi giorni: lo stipendio sarà di circa 5 netti come base fissa, più bonus; la qualificazione in Champions è importante ma non necessaria; il rinnovo non sarà breve.

Definiti i punti salienti, le parti potrebbero ritrovarsi questa settimana per mettere la parola fine, mentre i rossoneri proseguono i contatti per il Lille per la questione multa che il portoghese deve pagare allo Sporting Lisbona.