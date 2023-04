Milan, rinnovo Ibra: clamoroso, slitta il summit! Cosa succede. Era previsto un incontro tra le parti, ma è stato rimandato

L’ultima novità di mercato del Milan riguarda Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese potrebbe non rinnovare il suo contratto, come rivelato da Footmercato.

In questi giorni, come scrive calciomercato.com, era previsto un summit tra il giocatore e la società per discutere del rinnovo. Invece, l’incontro è slittato, per attendere anche le valutazioni che Ibra farà in vista del prossimo anno.