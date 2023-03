Milan, rinnovo Giroud: ecco le volontà del giocatore. Le ultime sulla firma del prolungamento del contratto, previsto per un altro anno

Non ci sono novità sul rinnovo di Giroud con il Milan. Le intenzioni, però, non cambiano da nessuna delle due parti in causa.

Il francese vuole rimanere in Italia ancora un anno e i rossoneri vogliono la stessa cosa. L’accordo c’è, mancano i dettagli.