Milan, si pensa già al rinnovo di Giroud: il nuovo scenario. Il centroavanti è legato al Milan per altri due anni secondo contratto

Finito sotto gli occhi di tutti Olivier Giroud. Con la grande stagione al Milan e l’incisività che sta portando al Mondiale, il centroavanti del Milan potrebbe diventare obiettivo di mercato. Il giocatore, però, è lui stesso a giurare fedeltà alla squadra in conferenza stampa: «Il Milan mi ha dato una grande opportunità e lì mi trovo bene»

Sebbene Giroud sia legato al Milan ancora per due anni, si parla già di rinnovo e di cifre. Come riporta Tuttosport, il giocatore percepisce 3.5 milioni più bonus. Dopo queste settimane, però, per il rinnovo potrebbe servire di più: 4 milioni, indica il quotidiano torinese.