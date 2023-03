Milan, rinnovo Giroud: c’è la data per il nuovo incontro. Le parti vogliono entrambe la firma, da sistemare i dettagli

Il Milan vuole rinnovare Olivier Giroud e ha fissato la data per il nuovo appuntamento con il rossonero: il francese e il suo entourage incontreranno Maldini e Massara ad aprile, come scrive La Gazzetta dello Sport.

Ad ora, si parla di rinnovo per un anno con cifre molte simili (se non uguali) a quelle percepite dall’attaccante rossonero in questa stagione.