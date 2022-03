Milan, riflessioni su Messias: decide Pioli? Ultime sul futuro del trequartista brasiliano che può essere riscattato

Il Milan, su indicazione di Pioli in primis, deciderà più avanti cosa fare con Messias. In estate i rossoneri hanno versato 2.6 milioni al Crotone per il prestito e per comprarlo dovrebbero bonificare altri 5.6 milioni.

Valutazioni attente in tal senso sia da un punto di vista economico sia anagrafico, soprattutto se il Milan andrà su un profilo come Berardi. Le prossime settimane saranno decisive per il brasiliano che si è sempre comportato da professionista esemplare. Lo scrive Tuttosport.