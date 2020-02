Milan: bisogna dare continuità al lavoro, Pioli sta facendo bene

Il tecnico sta cercando di fornire un’identità precisa, ora va confermato

Il tempo scorre velocemente, il Milan ha bisogno di certezze. A oggi il lavoro di Pioli non dispiace e anche la dirigenza è soddisfatta del lavoro del tecnico. Bisognerà capire se a fine stagione ci sarà la conferma, ma per il momento ci sono le carte in regola per il rinnovo.

Il nuovo modulo aiuta, ma Ibra è spesso da solo lì davanti

Il 4-4-1-1 fornisce più garanzie in campo. L’incognita resta l’attacco che segna con il conta gocce. Ibrahimovic spesso è solo davanti e va aiutato di più. Rebic, va sfruttato. Ieri quinta rete dall’inizio dell’anno.