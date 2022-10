Milan, Rebic si accende nella ripresa: la statistica

Ante Rebic segna ancora con il Milan nel secondo tempo del match contro l’Empoli. La sua curiosa statistica

Portando momentaneamente sullo 0-1 il Milan ad Empoli, Ante Rebic ha siglato ancora una volta un gol nel secondo tempo in Serie A.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il croato ha segnato ben cinque delle sue quindici reti in trasferta in Serie A entrando dalla panchina, incluse le due più recenti (oggi e contro la Salernitana a febbraio). Inoltre, otto degli ultimi nove gol del croato in campionato sono arrivati nei secondi tempi e ben sette di questi lontano da San Siro.