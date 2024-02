Milan Real Madrid Primavera, gli spagnoli sfideranno i rossoneri ai quarti di Youth League: ecco quando si giocherà il match

Dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Braga, il Milan Primavera di Abate ha conquistato i quarti di finale di Youth League.

La sfidante è stata decretata dalla sfida tra Real Madrid e Lipsia, finita 2-0 per i blancos che voleranno a Milano per sfidare la banda di Abate. Quando? Il 12 o il 13 marzo al PUMA House of Football. Come riportato dal profilo Twitter dei rossoneri nei prossimi giorni ci saranno maggiori indicazioni sull’orario del match.