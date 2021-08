Precedenti Real Madrid Milan: 12 vittorie rossonere su 31 confronti

Tra poche ore andrà in scena il 31°confronto tra Real e Milan, con le merengues avanti di una vittoria sui rossoneri

Ormai è una classica. Quello che andrà in scena tra poche ore a Klagenfurt sarà il 31° confronto tra Real Madrid e Milan. I rossoneri hanno vinto 12 volte contro i 13 successi blancos, 6 invece i pareggi. Il primo incontro tra le due squadre risale al lontano 1949 in amichevole. Vittoria delle ‘Merengues’. La prima gara ufficiale, invece, è del 1956. Era la semifinale d’andata della Coppa dei Campioni: il Real Madrid si impose per 4-2. Al ritorno un 2-1 interno del Milan, che non bastò per raggiungere la finale. L’ultimo incontro invece è un amichevole del 2018 finito 3-1 per gli spagnoli.