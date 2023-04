Milan, rigori non fischiati e Pioli si espone: il dato lo dimostra! I rossoneri non son contenti degli ultimi fischietti

La linea del Milan era chiara: cercare sempre di evitare di parlare dell’arbitraggio di una partita. Ultimamente le cose stanno cambiando: fattore scatenante i pochi fischi in chiave penalty a favore dei rossoneri nelle ultime due uscite di campionato, con Empoli e Bologna.

Il Milan da inizio stagione ha visto concessi tre rigori: tutti e tre dopo che l’arbitro è stato richiamato dal Var; un dato che la proietta tra le squadre con meno rigori concessi. Negli ultimi due casi, invece, si parla di “step on foot” e di un silent check con il Var. Sia contro Theo Hernandez con l’Empoli, sia contro Rebic a Bologna. Rigori che sembravano evidenti, ma che non sono stati concessi. Per questo a sbilanciarsi ora c’è anche Pioli. Lo scrive Tuttosport.