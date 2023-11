Milan PSG, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla

Domani la supersfida di Champions League tra Milan e PSG: ecco dove vedere il match in tv ed in streaming. I dettagli

Domani alle ore 21:00 a San Siro andrà in scena Milan-PSG, match valevole per il quarto turno dei gironi di Champions League. Grande attesa per vedere il match: ecco dove sarà possibile seguirlo in tv ed in diretta streaming.

La sfida sarà visibile in chiaro su Canale 5. Il match sarà trasmesso anche su Sky Sport (ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252). Inoltre si potrà assistere alla partita anche in streaming, attraverso le applicazioni di Sky Go, Now e Infinity+.