Milan pronto a impensierire la Lazio per David Silva: i dettagli

La Lazio sarebbe pronta alla chiusura delle trattative con l’entourage di David Silva, ma l’inserimento del Milan avrebbe rimescolato le carte

Nei giorni scorsi è trapelata la notizia di un avvicinamento sempre più decisivo della Lazio nei confronti dello svincolato d’oro David Silva, in un’uscita per via del contratto scaduto dal Manchester City.

Nonostante il forte inserimento laziale, il Milan starebbe pensando al centrocampista tutto fare spagnolo che a zero potrebbe essere un grandissimo affare, come quello di Ibra a gennaio. Nonostante ciò il procuratore di David Silva avrebbe chiesto del tempo per permettere al giocatore di pensare al proprio futuro.