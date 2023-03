Milan, c’è un problema in attacco: segna solo Giroud. Leao a secco, Brahim Diaz come il portoghese; solo Messias si è imposto

Per tamponare l’emorragia di gol che il Milan ha subito al rientro dalla sosta Mondiale, Stefano Pioli ha optato per un cambio modulo, che ha portato con sé una chiara conseguenza: i rossoneri non segnano più. Sono 15 i gol fatti in 12 partite nel 2023 e portano la firma di un uomo solo.

Si tratta di Olivier Giroud, che nel 2023 ha segnato di più e gol pesanti. Nessuno come il francese: né Leao, a secco da gol da gennaio, né Brahim Diaz, che non segna da ottobre scorso. L’unico che si inserisce nel tabellino dei marcatori è Messias, con le due reti di Monza e Atalanta. Lo scrive il Corriere dello Sport.