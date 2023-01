Milan, primo allenamento a Ryad in vista della Supercoppa Italiana: le foto

Il Milan ha iniziato a preparare la finale di Supercoppa Italiana in programma mercoledì 18 gennaio alle 20 contro l’Inter.

Il club rossonero ha postato sui social le foto del primo allenamento del gruppo di Pioli a Ryad:

Our first session in Saudi Arabia 🇸🇦#SempreMilan #SupercoppaItaliana

Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/rZtYeAcpdo

— AC Milan (@acmilan) January 15, 2023