Milan Primavera, Rossi: «Siamo un gruppo affiatato. Pronti per il Napoli»

Leonardo Rossi, attaccante del Milan Primavera, ha parlato ai microfoni di Milan Tv del match di domani contro il Napoli. Ecco cosa ha detto

«In queste due settimane di sosta abbiamo svolto un lavoro intenso e specifico per arrivare preparati alla sfida contro il Napoli. Abbiamo disputato delle buone prestazioni ma è mancata un po’ di fantasia e di cattiveria negli ultimi venti metri, oltre alla fortuna che nel calcio è essenziale. Il Napoli è una squadra organizzata e grintosa. Servirà alzare il ritmo e proporre il nostro calcio offensivo. La Youth League? Ci permette di alzare l’asticella e per questo sono molto contento di disputare questa competizione».

Leonardo ha poi parlato anche del suo ambientamento all’interno della nuova categoria: «Mi trovo bene, mi sento a mio agio nel gruppo perché mi ha accolto molto bene e siamo molto affiatati. Con il Mister c’è un ottimo rapporto, crede molto in me e io cerco di ripagare la sua fiducia dando il massimo quando entro in campo».