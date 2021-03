Milan Primavera, Olzer: «Non scorderò mai una serata» – VIDEO

Olzer, talento del Milan Primavera, ha parlato della situazione della squadra e degli obiettivi a livello personale. Le sue parole a Milan TV

Olzer, talento del Milan Primavera, ha parlato della situazione della squadra e degli obiettivi a livello personale. Le sue parole a Milan TV: «In alcune partite abbiamo perso dei punti fondamentali per stare nelle prime posizioni. Possiamo ancora lottare per andare ai Play Off, il nostro obiettivo stagionale. Giocheremo una volta a settimana e questo ci aiuterà a preparare le partite».

CLASSIFICA – «La classifica è corta e noi possiamo essere padroni del nostro destino. Ma siamo il Milan e dobbiamo puntare ai Play Off, vogliamo riscattarci dall’anno scorso. Entrare nel calcio dei grandi può essere uno stimolo per noi. Sono un fuoriquota e voglio essere un punto di riferimento per i compagni».

ROBACK – «Roback è molto simpatico fuori dal campo, è un giocherellone. Ha ampi margini di miglioramento, è bravo nell’uno contro uno. Lo cerco spesso perché può fare male. Nei due mesi di stop abbiamo lavorato molto sull’aspetto fisico».

ESORDIO – «Non dimenticherò mai la serata dell’esordio con la prima squadra. Nell’esordio in Coppa Italia mi sono accorto che 15 minuti ai quei livelli sono faticosi. La differenza sono i ritmi. Il mio obiettivo è giocare con questo club, ho scelto il Milan perché sono milanista fin da piccolo».