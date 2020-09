Primavera, le formazioni ufficiali della gara tra Cagliari e Milan

Primavera, oggi comincia il campionato anche per la squadra di Giunti che andrà in Sardegna ad affrontare il Cagliari

Primavera, oggi comincia il campionato anche per la squadra di Giunti che andrà in Sardegna ad affrontare il Cagliari. Per quanto riguarda le altre gare: Ascoli-Roma; Inter-Sampdoria; Fiorentina-Bologna; Genoa-Spal; Sassuolo-Empoli; Atalanta-Juventus; Torino-Lazio. Andiamo a vedere l’undici titolare scelto da Giunti per la gara delle 11 di questa mattina.

CAGLIARI: Cabras; Piga, Michelotti, Boccia, Cusumano; Conti, Schirru, Kanyamuna; Desogus; Delpupo, Contini

MILAN (4-3-3): Jungdal; Bosisio, Stanga, Michelis, Oddi; Frigerio, Brambilla (C), Di Gesù, Olzer, Capone, Tonin