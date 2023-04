Il Milan Primavera scende in campo a Ginevra nelle Final Four di UEFA Youth League contro l’Hajduk Spalato. La cronaca del match

Il Milan Primavera scende in campo a Ginevra nelle Final Four di UEFA Youth League contro l’Hajduk Spalato. La cronaca del match che vale l’accesso alla finale di domenica.

Milan Primavera – Hajduk Spalato 0-0 LIVE: la cronaca del match

1‘ – Comincia il match a Ginevra.

5‘ – Il primo squillo è dei rossoneri. Youns El Hilali riceve una palla vagante in area e prova a piazzarla col piatto destro, troppo centrale.

8‘ – Ci prova ancora il Milan con Cuenca, tiro altissimo da fuori del paraguaiano.

15‘ – Ritmi bassi in questa prima fase di gioco. Entrambe le squadre non vogliono commettere errori e giocano in maniera prudente.

18‘ – Primo squillo dei croati con una grande iniziativa di Pukskas che va via a Nsiala in area e mette in area piccola un gran pallone su cui nessuno riesce ad arrivare. Brivido per i rossoneri.

29‘ – Azione solitaria di Casali che arriva fino al limite calcia sul palo di Buljan, che risponde presente.

30′ TRAVERSA DI CUENCA – Il paraguaiano colpisce da corner di El Hilali trovando solo il legno. Che occasione per i rossoneri.

Milan Primavera – Hajduk Spalato 0-0: risultato e tabellino

MARCATORI:

HAIDUK SPALATO (4-3-3): Buljan; Dolonga, Juric-Petrasilo, Vuskovic, S.Hrgovic; Pukstas, Kavelj, Skoko; Vrcic, Antunovic, Brajkovic. A disposizione: Fesyuk, Begonja, Arkovic, Reic, Duic, Nazor, Calusic. All.: Budimir.

MILAN (4-3-3): Nava; Bozzolan, Nsiala-Makengo, Coubis, Casali; Zeroli, Eletu, Stalmach; Sia, El Hilali, Cuenca. A disposizione: Bartoccioni, Simic, Alesi, Traore, Foglio, Longhi, Bartesaghi. All.: Abate.

ARBITRO: Rohit Saggi

ASSISTENTI: Morten Jensen – Anders Olav Dale

AMMONITI: 31′ Casali.