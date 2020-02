Milan Primavera, gli highlights della vittoria contro il Cittadella VIDEO

Con il 7-3 conquistato oggi contro il Cittadella, il Milan Primavera ha conquistato l’undicesima vittoria consecutiva in campionato

Dal Cittadella al Cittadella. Era il 5 ottobre 2019, i rossoneri pareggiarono 1-1 contro i granata. Da quel giorno, in campionato sono arrivate solo vittorie. Per la precisione, 11 successi consecutivi. A chiudere il cerchio proprio l’affermazione odierna contro lo stesso Cittadella: 7-3 il pirotecnico finale al Vismara, dopo un primo tempo molto combattuto – chiuso sul 3-2 – e una ripresa in grande controllo.

Per la terza volta in stagione, dopo Parma e Pordenone, i rossoneri segnano almeno 6 reti in una singola partita, e consolidano ulteriormente la loro posizione di comando in classifica. Tripletta per Colombo, doppietta per Olzer, sigilli dei soliti Capanni e Tonin: i rossoneri toccano quota 41 punti in classifica e 48 gol segnati in 15 partite, una media superiore ai 3 per match. Sabato prossimo i ragazzi di Giunti saranno impegnati in trasferta contro la Cremonese, per compiere un ulteriore passo verso il ritorno in Primavera 1.

Di seguito gli highlist della partita:

E sono 1⃣1⃣ di fila per il #MilanPrimavera!

Un’altra grande vittoria 💪🏻

Un’altra fantastica prestazione 👊🏻 📽 Gli Highlights di #MilanCittadella pic.twitter.com/RnT3rlK7Zv — ACMilan Youth Sector (@acmilanyouth) February 1, 2020

Fonte: acmilan.com