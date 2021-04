Milan Primavera, Frigerio: «Il Milan è una famiglia. Ecco qual è il mio sogno»

Il centrocampista del Milan Primavera Marco Frigerio ha parlato della sua stagione con la maglia rossonera

Marco Frigerio, centrocampista della Primavera rossonera, è intervenuto ai microfoni di Milan Tv per parlare della sua stagione con la maglia del Diavolo. Queste le sue dichiarazioni:

Sul Milan – «Il Milan rappresenta una parte importante della mia vita, è una seconda famiglia. La vesto da quando avevo dieci anni. Essendo anche milanista, solcare il cancello di Milanello è un sogno che si sta avverando e spero continui»

Sugli obiettivi – «Migliorarmi sempre di più e puntare sempre in alto, il mio sogno sarebbe esordire e giocare in prima squadra. E’ un sogno che hanno tutti i bambini, figuriamoci io che sono milanista»

Sulla prima squadra – «Lavorando a stretto contatto con la prima squadra si imparano i dettagli, ho cercato di apprendere il più possibile da questi giocatori fenomenali. Le convocazioni mi servono da stimolo per farmi trovare pronto se servisse a Pioli»

Su campionato e ambizioni – «In Primavera 1 c’è un ritmo diverso, in Primavera 2 siamo stati bravi ad essere sempre concentrati, vincere il campionato e risalire dove ci compete. Non siamo inferiori a nessuno, ci serve fame di arrivare ed arrivare all’obiettivo, perché i playoff sono alla portata e possiamo puntare ancora più in alto».