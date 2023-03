Milan Primavera: ecco l’avversario dei quarti di Youth League

Ecco l’avversario che sfiderà il Milan Primavera nei quarti di finale di UEFA Youth League. L’accoppiamento

Il Milan Primavera scopre il suo avversario per i quarti di finale di UEFA Youth League. I rossoneri, dopo aver eliminato gli ucraini del Rukh Lviv agli ottavi di finale, ora sfideranno l’Atletico Madrid. Si giocherà in gara secca il prossimo 14/15 marzo al PUMA House of Football.

I Colchoneros, allenati da Fernando Torres, hanno eliminato oggi il Genk con il risultato di 4-1. Il resto degli accoppiamenti vede le seguenti sfide:

AZ Alkmaar – Real Madrid

Borussia Dortmund – Hajduk Spalato

Sporting Lisbona – Liverpool