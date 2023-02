Milan Primavera, è storia: prima volta ai quarti di Youth League

Il Milan Primavera di Ignazio Abate fa la storia e vola per la prima volta ai quarti di finale di UEFA Youth League

Il Milan Primavera batte il Rukh Lviv e vola ai quarti di finale di UEFA Youth League per la prima volta nella sua storia. Una gioia immensa per i ragazzi di Abate, che superano il miglior risultato ottenuto dal club rossonero in questa competizione (ottavi di finale del 2013/14).

Ora il Milan attende il prossimo avversario, che uscirà dalla sfida del Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e Genk.