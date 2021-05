Milan Primavera, è il momento decisivo per la corsa ai play-off

Milan Primavera che ha dato una brusca frenata alla sua corsa con le due sconfitte in tre giorni contro Inter e Sampdoria. Ecco la situazione

Milan Primavera, ci si gioca tutto nelle ultime quattro partite. La squadra di Giunti, dopo un trend positivo, ha frenato la sua corsa con le ultime sconfitte contro Inter e Sampdoria. Due brutti colpi al morale, ma nulla è ancora perduto. Le contemporanee sconfitte di Spal ed Empoli tengono ancora accesa la speranza play-off, ora distante 4 lunghezze. Si corre di fatto in cinque squadre, racchiuse in 5 punti, per la 5° e la 6° posizione. Ecco nel dettaglio la situazione in classifica.

CLASSIFICA

1. Inter 50

2. Sampdoria 49

3. Roma 48

4. Juventus 48

5. Empoli 43

6. Atalanta 42

7. Spal 42

8. Sassuolo 38

9. Milan 38

10. Genoa 36

11. Cagliari 34

12. Fiorentina 28

13. Bologna 26

14. Torino 21

15. Lazio 19

16. Ascoli 5

PROSSIMO TURNO: