Milan, previsto un contatto di mercato con il Chelsea: il nome sul tavolo

Milan e Chelsea pronte ad incontrarsi: si parlerà del ritorno di Bakayoko

Tiemouè Bakayoko e il Milan, le strade possono tornare ad incrociarsi. Come riportato dall’esperto di mercato Luca Marchetti, il Chelsea e i rossoneri avranno un contatto nei prossimi giorni per parlare di un possibile ritorno in rossonero di Bakayoko:

«La settimana prossima il Milan ha fissato un appuntamento con il Chelsea per parlare di Bakayoko. Sul centrocampista francese c’è anche l’interesse del Napoli, che sta valutando un suo ritorno».