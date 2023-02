Milan, pretattica o sorprese in vista? Le ultime sulla formazione

Stefano Pioli pronto a diverse sorprese di formazione in un Milan che ha assoluto bisogno di una svolta. Le ultime

Stefano Pioli non ha lasciato indizi in conferenza stampa, ma la sensazione è che nell’XI di partenza nel derby ci sarà più di una sorpresa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico vuol dare una svolta alla sua squadra a cominciare dall’assetto tattico. Probabile l’utilizzo di un centrocampo a 3, da capire se in un classico 4-3-3 o un inedito 3-5-2.

La novità a livello di ruoli è l’utilizzo di Junior Messias come mezzala al fianco di Krunic e Tonali. Attenzione poi a Rafael Leao, che secondo indiscrezioni potrebbe essere l’escluso a sorpresa. Ieri a Milanello è stata provato una formazione senza il portoghese, con Giroud e Origi terminali offensivi. Che possa essere questa la scossa?