Milan, posto Champions a rischio? L’opinione di Brambati

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato della corsa Champions in campionato: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così della corsa Champions League:

«L’Inter rischia meno, vista la rosa. Se fa un filotto importante può allungare. Certo, ora avrà anche la Champions, che sarà uno spartiacque importante anche per il Napoli. La Champions porta via energie psico-fisiche. Può darti entusiasmo ma porta via energie».