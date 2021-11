Milan Porto: Leao a sinistra, ecco chi parte dalla panchina

Milan Porto: Leao sulla sinistra, quindi niente turnazione per il portoghese in vista del derby. Ecco chi ha perso il ballottaggio con lui

Rafael Leao non si riposerà in vista del derby e scenderà in campo per Milan Porto a San Siro. Il portoghese è uno degli stakanovisti di Stefano Pioli in questo avvio di stagione, grazie anche al suo grande rendimento.

Il portoghese vince il ballottaggio quindi con Rade Krunic, che si contendeva un posto sulla sinistra, visto il rientro sulla trequarti da parte di Brahim Diaz. Il bosniaco, che ha ben figurato nelle ultime uscite, partirà comunque dalla panchina pronto a subentrare nella ripresa.